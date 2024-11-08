Фестиваль школьных музеев начался в Химках

В экспозиции — более 500 экспонатов из 19 музеев школ. Это предметы времен Великой Отечественной войны, трофеи специальной военной операции, а также редкие находки, повествующие об истории города.

Фестиваль будет работать в течение месяца.

«Мы делаем все для того, чтобы школьный музей был не просто площадкой для экскурсий, а новым современным образовательным пространством. Местом, где переплетаются история и герои, которые внесли значимый вклад в развитие нашей Великой страны», — подчеркнул глава Химок Дмитрий Волошин.

Тематические экспозиции можно увидеть с 7 ноября по 5 декабря в выставочном комплексе «Артишок». Вход — свободный. Роль экскурсоводов возьмут на себя ученики школ, представители краеведческого общества и историки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.