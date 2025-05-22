Фестиваль русской культуры пройдет 24 мая в парке культуры Одинцовского округа

Все желающие насладиться атмосферой русского народного праздника приглашаются 24 мая в Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Здесь с 12:00 до 18:00 пройдет фестиваль русской культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гостей ждут увлекательные мастер-классы по традиционной росписи быта и обихода: доски, сумки-шоперы, деревянные ложки и лопаточки превратятся в настоящие произведения искусства прямо у вас на глазах.

Кроме того, любители природы смогут попробовать себя в создании уникальной цветочной композиции, а для любителей чая специально организуют чайную зону с широким ассортиментом ароматных сортов. Вы сможете продегустировать различные виды этого напитка, насладиться приятным общением и душевной обстановкой.

Настоящие ценители народной забавы тоже найдут себе занятие по душе: для них организаторы готовят веселые русские народные игры и состязания. Покажите свою силу и ловкость в турнире по армрестлингу и соревновании по подъему гири весом 25 кг.

Ярмарка народного творчества порадует глаз многообразием уникальных изделий ручной работы от местных умельцев. И, конечно же, музыкальное сопровождение яркой концертной программы поднимет настроение и зарядит энергией. Приходите всей семьей и получите массу положительных эмоций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.