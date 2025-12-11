Фестиваль «RT.Док: Время наших героев» стартовал в Никарагуа

В столице Никарагуа Манагуа дан старт международному фестивалю документалистики под названием «RT.Док: Время наших героев». Церемония открытия с размахом прошла в стенах Национальной синематеки Никарагуа, сообщает RT .

Со словами приветствия к собравшимся обратился Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо, ответственный за взаимодействие со СМИ в Совете по коммуникациям и гражданству Никарагуа.

«Нас наполняет радостью эта честь, гордость, привилегия принимать наших братьев — журналистов из Российской Федерации, наших братьев с телеканала RT. Мы рады продолжать идти вперед вместе, в рамках этой информационной работы, во имя защиты правды, которая способствует благополучию, стабильности, безопасности и которая способствует защите мира и защите Отечества. Мы действительно очень рады, что проводим этот фестиваль — „RT.Док: Время наших героев“ в Никарагуа», — отметил он.

В программе фестиваля девять документальных картин, среди которых работы, посвященные героям специальной военной операции. Также на церемонии открытия выступил Михаил Леденев, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Никарагуа.

«Правда очень многим колет глаза. И эта правда как раз причина того, что вас (телеканал RT) или любят, или ненавидят, как, собственно, и нашу страну. Поэтому фестиваль с такой тематикой, что он проводится здесь, в Манагуа, — это огромное свидетельство именно того, что мы думаем одинаково, что мы отстаиваем те же самые ценности — в том числе и традиционные, — что мы помогаем друг другу», — подчеркнул он.

Открыл фестиваль премьерный показ фильма Натальи Кадыровой «Сценки из семейной жизни, или Как быть счастливым». Лента рассказывает истории многодетных семей. Один из героев, отец шестерых детей, является ветераном СВО. Показ прошел при полном аншлаге.

«Мы далеко друг от друга, но при этом близки по духу. И то, как здесь хотят знать о наших героях, видеть эти фильмы, — говорит о том, что это невероятно теплая страна не только по погоде, но и по людям, — очень открытые люди, очень любящие Россию», — добавила генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

В рамках четырехдневного мероприятия для гостей подготовлены дискуссии и мастер-классы от команды «RT.Док» и RT en Español.

Закрытие фестиваля запланировано на 12 декабря, в День дружбы между Россией и Никарагуа.

