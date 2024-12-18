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Фестиваль «Рождество в Архангельском» пройдет в Красногорске с 22 декабря

С 22 декабря по 11 января в музее-заповеднике «Архангельское» пройдет фестиваль «Рождество в Архангельском». Гостей ждут яркие концертные программы, которые подарят незабываемые эмоции и позволят насладиться прекрасной музыкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Фестиваль откроется концертом при свечах «Аве Мария». В программе — музыка Баха, Моцарта, Шуберта, Масканьи, Бизе и Сен-Санса. Исполнители — лауреаты международных конкурсов Ольга Бегунова (сопрано), Марина Кузьминых (меццо-сопрано), Дмитрий Максименко (фортепиано).

28 декабря состоится концерт «У камелька» с участием Эдуарда Дьяченко (фортепиано).

29 декабря гостей ждут «Мелодии новогодней ночи». В программе — хиты новогодней классики. Исполнители — Ольга Бегунова (сопрано), Марина Кузьминых (меццо-сопрано), Полина Фирстова (скрипка) и Дмитрий Максименко (фортепиано).

2 января пройдет концерт «Щелкунчик» — авторская транскрипция балета Чайковского для фортепиано. Исполнитель — пианист-виртуоз Евгений Баженов.

3 января гостей ждет «Новогодняя феерия». На сцене выступят артисты Большого театра.

4 января состоится органный концерт «Новый год с Вивальди». Для гостей музея-заповедника выступит лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко.

5 января пройдет программа «От Баха до АВВА». Исполнители — Антон Паисов (флейта, флейта-пикколо) и Олеся Кравченко (орган).

6 января гости приглашаются на «Рождественские истории». Артисты Большого театра выступят с праздничной программой.

7 января состоится «Рождественский концерт Московского Синодального хора».

8 и 11 января пройдут концертные постановки «Опера „Директор театра“ и „Опера „Моцарт и Сальери“.

Все программы начинаются в 16:00. Приобрести билеты можно на сайте музея-заповедника.

Фестиваль «Рождество в Архангельском» — это прекрасная возможность окунуться в мир музыки и насладиться волшебством рождественских праздников. Не упустите шанс получить яркие эмоции и зарядиться позитивом!

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