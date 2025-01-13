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Фестиваль «Рождественские встречи» собрал творческие коллективы со всего Ступина

В Городищенском Доме культуры состоялся IX открытый фестиваль русской песни «Рождественские встречи». Мероприятие стало доброй традицией для жителей городского округа Ступино, объединяющей любителей русской песни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости фестиваля смогли насладиться исполнением любимых народных песен, проникновенными романсами и авторскими композициями. Каждый участник фестиваля вложил в свое выступление частичку души, подарив зрителям незабываемые эмоции.

Фестиваль открыл настоятель храма иконы Божией Матери «Знамение» иерей Тихон Тимохин, который поздравил всех с Рождеством Христовым и подчеркнул важность сохранения русской культуры и традиций.

«Рождественские встречи» — настоящий праздник души. Здесь нет победителей и проигравших, здесь царит атмосфера единства и взаимопонимания. Участники и зрители фестиваля объединяются любовью к русской песне», — отмечают организаторы фестиваля.

Директор Культурно-творческого центра округа Ирина Ухабова поблагодарила участников фестиваля за талант и преданность русской культуре.

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