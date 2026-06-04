Фестиваль роз пройдет в Архангельском в Красногорске 20–21 июня

Ежегодный «Фестиваль роз и ботанических затей» состоится 20 и 21 июня в музее-заповеднике «Архангельское» в горокруге Красногорск. Гостей ждут пленэры, концерты классической музыки, спектакли и выставка сортовых роз, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль пройдет в пятый раз и продолжит традиции дворянских усадеб, объединяя садовое искусство, музыку и театральные постановки. В программе — пленэры «Ботаническая иллюстрация» и «Розовая акварель», а также концерты с участием квартета флейт и дуэта скрипок, камерного оркестра VOX CORDIS, ансамбля виолончелистов Москвы и квартета саксофонов Insight.

В Историческом саду представят хореографические сцены. Для детей подготовили квест «Найди клад фей», мастер-класс «Домик для феи» и спектакль «Сказки старого сада».

В выставочной зоне гости смогут познакомиться с сортовыми розами и растениями-компаньонами — лавандой, котовником, шалфеем, декоративными злаками, геранью, наперстянкой и другими культурами, а также приобрести сопутствующие товары для сада.

Ежегодно фестиваль собирает все больше ценителей садового искусства со всей России. В 2025 году его посетили более 7 тыс. человек. Возрастное ограничение — 0+.

До 10 июня принимаются заявки от питомников, садовых центров и коллекционеров по электронной почте goronesko.mn@arhangelskoe.su с указанием названия питомника, ассортимента и контактных данных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.