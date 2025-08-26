Фестиваль-практикум «Семья РФ: преемственность поколений» пройдет в Подмосковье

С 29 по 30 августа в Москве и Подольске Московской области состоится очередной этап межрегионального фестиваля-практикума «Семья России: преемственность поколений». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль-практикум в этом году представлен в 4 регионах России: Тверской области, Москве, Подмосковье и завершится в Липецкой области. Для участия в проекте приглашено более ста представителей творческой молодежи из Республики Коми, Бурятии, ЛНР, НАО, Московской, Тверской областей, г. Москвы и других регионов страны.

29 августа в рамках фестиваля-практикума в Государственном Российском Доме народного творчества имени В. Д. Поленова состоится круглый стол «Россия многонациональная: государственная система поддержки и развития национальных культур и укрепления гражданского единства».

30 августа мероприятие продолжится на базе культурно-просветительского центра «Дубровицы» в Подольске. Для участников подготовлена специальная программа на основе творческой лаборатории «Семейные духовные ценности — критерии актуальности» с участием более ста представителей творческих семей из восьми регионов России. В программе выступления артистов и коллективов, исполняющих народную и этномузыку из Астрахани, Тверской, Воронежской и Тюменской областей, а также из Подмосковья.

Фестиваль-практикум проводится с целью укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей, преемственности национальных культур народов России. Мероприятия фестиваля проходят в современном интерактивном формате и направлены на воспитание патриотизма и сохранения этнокультурного многообразия.

Программа межрегионального фестиваля-практикума предназначена для всех возрастных групп, особенное внимание уделено молодежи, участникам творческих коллективов, семьям с детьми, специалистам сферы культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.