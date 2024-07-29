Фестиваль «Поле Фолка» в Подмосковье посетили порядка 1,6 тыс человек

27 и 28 июля в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» состоялся музыкальный фестиваль «Поле Фолка». За два дня фестиваль посетили более 1 600 человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В течение двух дней перед зрителями выступали популярные фольклорные коллективы. Хедлайнерами стали группы «Отава Е» и Zventa Sventana. Кроме того, свое творчество показали этнопроект «Коленкоръ», группа «Якруна», ансамбль «Ихтис», проект «Этносфера», Даня Воронков с кавер-программой «Балалаунж», трио KLE2GO, группа «Ян Сар», музыкальный проект «За краем», лауреаты международных и всероссийских конкурсов Вадим Данилов (балалайка) и Сергей Дедов (гитара), Владимир Герц и лауреаты международных музыкальных конкурсов.

Посетители имели возможность услышать лекцию медиаблогера, эксперта по семейным ценностям, мецената, благотворителя, эксперта и члена команды «Народного фронта» Екатерины Величкиной. Она провела беседу «Ценности и традиции семьи: как сохранить наследие предков в современном мире через музыку для семейного очага» и рассказала, как ей удается успешно сочетать бизнес-карьеру, общественную деятельность и семью. Также лекцию прочитал писатель, историк старообрядчества Дмитрий Урушев. Традиционно в музее-усадьбе прошли выставки, экскурсии, квест по усадебному парку и мастер-классы для детей и взрослых.

Музыкальный фестиваль «Поле Фолка» — это новый масштабный проект, организованный министерством культуры и туризма Московской области, музеем-заповедником «Усадьба «Мураново» и концертным бюро ШИШ, нацеленный на расширение географии современных музыкальных фестивалей этно-фолк-рок тематики.

Фестиваль организован при поддержке Cosmos Moscow VDNH Hotel, МФК «Ханой-Москва», компании «Калинов Родник» и винтажных напитков «Калиновъ Лимонадъ» с использованием рецептур конца XIX века, проекта сайта kp.ru Афиша.

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