Фестиваль «Покровская ярмарка» пройдет в Раменском округе 6 октября

На территории Покровского храма с. Карпово в Раменском городском округе 6 октября состоится ежегодный фестиваль «Покровская ярмарка». Для гостей подготовили обширную культурно-развлекательную программу, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках события состоится концертная программа, в которой примут участие известные коллективы. При этом для посетителей проведут детские игры и забавы, мастер-классы по кузнечному мастерству, живописи, изготовлению осеннего декора, по прядению на веретено и самопрялку. Также будут организованы интерактивная площадка «Во что играли на Руси» и «Стрельба из лука и арбалета», настольные игры, старинные игры для детей и взрослых. Атмосферу праздника создадут артисты на ходулях, контактный зоопарк и многое другое.

Особенностью праздника станет ярмарка. На ней представят различные товары: хлебобулочные, молочные продукты, овощи, фрукты и ягоды, соленья и варенья, продукты пчеловодства, напитки, различная сувенирная продукция, изделия из кожи, керамика, косметика ручной работы, изделия ремесленников и народных умельцев. Помимо этого, для гостей будет работать полевая кухня, шашлык, а в лавке рыбака можно продегустировать и приобрести рыбу на любой вкус.

Начало программы в 11:30. Вход свободный. 0+

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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