Фестиваль поэзии и песни имени Анатолия Ветрова прошел в Подмосковье
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ХIII Фестиваль поэзии и песни имени Анатолия Ветрова прошел в поселке Загорянский городского округа Щелково. Он проводится в память о русском поэте, который выпустил 15 стихотворных сборников, сообщает «Литературная газета».
25 июля 2012 года Анатолия Ветрова сбила электричка на ж/д станции Лось. Первый Ветровский фестиваль прошел в Загорянке спустя месяц после трагической смерти поэта.
В мероприятии приняли участие внук артиста Московской филармонии Евгения Голенских Никита Моськин, знаменитые барды Станислав Пак, Олег Самсонов и Олег Осетров, заслуженный работник культуры Московской области, певица Елена Лазуткина, авторы, исполнители Ирина Комарова, Юрий Лысенко, Ирма Молочная, а также поэты Игорь Пичужкин и Геннадий Леликов.
Наряду со зрелыми мастерами на сцене выступили молодые и совсем начинающие артисты. В конце фестиваля по традиции стихи Анатолия Ветрова читала инициатор фестиваля и супруга поэта Луиза.
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