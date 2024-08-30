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Фестиваль поэзии и песни имени Анатолия Ветрова прошел в Подмосковье

ХIII Фестиваль поэзии и песни имени Анатолия Ветрова прошел в поселке Загорянский городского округа Щелково. Он проводится в память о русском поэте, который выпустил 15 стихотворных сборников, сообщает «Литературная газета» .

25 июля 2012 года Анатолия Ветрова сбила электричка на ж/д станции Лось. Первый Ветровский фестиваль прошел в Загорянке спустя месяц после трагической смерти поэта.

В мероприятии приняли участие внук артиста Московской филармонии Евгения Голенских Никита Моськин, знаменитые барды Станислав Пак, Олег Самсонов и Олег Осетров, заслуженный работник культуры Московской области, певица Елена Лазуткина, авторы, исполнители Ирина Комарова, Юрий Лысенко, Ирма Молочная, а также поэты Игорь Пичужкин и Геннадий Леликов.

Наряду со зрелыми мастерами на сцене выступили молодые и совсем начинающие артисты. В конце фестиваля по традиции стихи Анатолия Ветрова читала инициатор фестиваля и супруга поэта Луиза.

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