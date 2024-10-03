Фестиваль «Парки. Осень. Заряжай!» состоится в Чехове 5 октября

В Чехове 5 октября пройдет фестиваль «Парки. Осень. Заряжай!». Этот незабываемый осенний праздник объединит жителей и гостей округа в атмосфере творчества, веселья и вдохновения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторы подготовили множество интересных мероприятий для всей семьи: от анимационных программ и мастер-классов до ярмарок мастеров и музыкальных концертов. Каждый найдет что-то по душе и сможет насладиться свежим воздухом и красотой осенней природы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.