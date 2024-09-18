Фестиваль «Осень в Подмосковье» пройдет 22 сентября в Истре

22 сентября в 12:00 в Истре пройдет фестиваль народного творчества «Осень в Подмосковье». Это уже седьмой раз, когда город принимает такое мероприятие. Организатором выступает Истринский культурно-досуговый комплекс при поддержке местной администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На фестивале можно будет увидеть выступления хоровых коллективов и вокальных ансамблей, а также танцевальные номера от детских и взрослых групп. В этом году фестиваль обещает быть особенно интересным благодаря новому формату.

Гостей ждут выступления на открытой сцене возле Истринского Дома культуры, осенняя ярмарка, выставка мастеров и мастер-классы. Также пройдут конкурсы частушек и народных костюмов. Завершится праздник концертом оркестров народных инструментов в городском парке.

Фестиваль состоится по адресу: г. о. Истра, ул. Первомайская, д. 3. Возрастное ограничение: 0+.

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