Фестиваль «Область танцевальных культур» ждет уличных танцоров из Подмосковья

Впервые в Подмосковье пройдет фестиваль «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур». Организатор фестиваля — АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Область танцевальных культур» — уникальный фестиваль, продолжающий череду культурных событий Подмосковья, открывающих таланты наших детей и молодежи. Нас ждут не просто зрелищные танцы, а настоящий дух турнира и состязаний. Танцоры смогут продемонстрировать свои навыки и мастерство на танцполе друг напротив друга и вдохновиться выступлениями танцоров мирового уровня» — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Проект дает возможность выступить начинающим и профессиональным танцевальным коллективам и солистам из Подмосковья. Оставить заявку на участие в Кубке можно на сайте областьтанца.рф.

В рамках отборочных этапов участники поборются в турнирах в следующих номинациях: «1×1 — танцоры с опытом занятий до 2 лет» (направления «брейкинг»); «2×2 — профессионалы» и «1×1 — девушки» (направление «брейкинг»); «2×2 — профессионалы» (направление «хип-хоп»). Финалисты покажут свои номера на гала-концерте, где определят победителей.

Оценивать выступления конкурсантов будет международный состав жюри, многократные победители и призеры международных танцевальных фестивалей: Zip Rock (Россия) — действующий чемпион России по брейкингу; Cheerito (Россия) — топовый российский брейкер; Beatmaster (Россия) — профессиональный би-бой; Dias (Казахстан) — казахстанский би-бой, участник команды Predatorz; Link (Франция) — художественный руководитель ателье искусств La Manufacture Aurillac; Mighty Jimm (Бельгия) — представитель сборной Бельгии по брейкингу, призер чемпионата Европы; Lagaet (Франция) — чемпион мира по брейкингу по версии WDSF; Skychief (Голландия) — создатель театрального брейкинг проекта Adrenaline, организатор международного фестиваля Breaking World Classic в городе Эйндховен; Flex (Южная Корея) — основатель команды Fusion MC.

Главным призом в номинации «2×2 — профессионалы» и «1×1 — девушки» (направление «брейкинг») станет поездка на фестиваль Dubai Open Breaking, который пройдет в декабре в Дубае. Победители в номинации «2×2 — профессионалы» (направление «хип-хоп») отправятся в октябре в Китай на фестиваль World Dance Championship (WDC), а юные победители в номинации «1×1 — танцоры с опытом занятий до 2 лет» (направления «брейкинг») получат возможность съездить в Китай уже в мае 2026 года на соревнования по брейкингу Yingxiangli bboy battle XII Yuncheng.

Фестиваль «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур» пройдет с 30 августа по 14 сентября. Завершится проект гала-концертом, в рамках которого также состоится турнир между сборной России и сборной мира по брейкингу.

Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и партнерском участии Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

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