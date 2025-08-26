Фестиваль «Область танцевальных культур» пройдет в Подмосковье на выходных

30 и 31 августа в Подмосковье впервые пройдет фестиваль «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур». Организатор фестиваля — АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма региона. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

Отборочные концерты фестиваля пройдут 30 августа в Пестовском парке Балашихи в 11:00 и 31 августа на площади у кинотеатра «Искра» в Видном в 12:00.

В рамках фестиваля начинающие и профессиональные танцоры уличных направлений Подмосковья продемонстрируют свои навыки и мастерство перед зрителями в формате танцевальных баттлов под открытым небом. Финалисты покажут свои номера на гала-концерте, где определят победителей.

Оценивать выступления участников будет международный состав жюри, многократные победители и призеры международных танцевальных фестивалей: Ruslan Footrockets (Россия) — представитель брейк-командd Footrockets; Arsx, Арсен Аракелян (Россия) — участник одной из сильнейших брейкинг команд мира Predatorz; Beatmaster (Россия) — профессиональный би-бой, участник команды Predatorz; Dzey, Влад Дзей (Россия) — победитель на международном чемпионате Yalta Summer Jam, участник команды Predatorz; Skychief (Голландия) — создатель театрального брейкинг проекта Adrenaline, организатор международного фестиваля Breaking World Classic в городе Эйндховен; Link (Франция) — художественный руководитель ателье искусств La Manufacture Aurillac; Dias (Казахстан) — казахстанский би-бой, участник команды Predatorz; Mighty Jimm (Бельгия) — представитель сборной Бельгии по брейкингу, призер чемпионата Европы; Jazzbear (Южная Корея) — представитель команды Flow XL; Kalmius (Казахстан) — профессиональный би-бой; Shosei (Япония) — представитель команды Good Foot; Aisatsu (Япония) — представитель команды Nine States B-Boyz.

Помимо конкурсной программы зрителей фестиваля ждут бесплатные мастер-классы от иностранных судей и выступления хедлайнеров. 30 августа выступит музыкант, продюсер и граффити-художник Кассета, а 31 августа — российский рэпер Антоха МС.

Финалисты отборочного этапа выступят на гала-концерте 14 сентября в парке имени В. Талалихина в Подольске, в рамках которого также состоится турнир между сборными России и мира по брейкингу.

Победители Кубка получат возможность отправиться на соревнования Yingxiangli bboy battle XII Yuncheng в Китае, фестиваль Dubai Open Breaking в Дубае и фестиваль World Dance Championship (WDC) в Японии.

Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и партнерском участии Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.