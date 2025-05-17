Фестиваль «Ночь музеев» пройдет в Москве 17 мая в 18-й раз

Фестиваль «Ночь музеев» — акция, которая проводится в Москве каждый год. 17 мая она проходит в 18-й раз.

Согласно данным из открытых источников, в 2007 году фестиваль «Ночь музеев» провели в Москве впервые. Его организовывают в середине мая. Чаще всего в выходные дни — с субботы на воскресенье.

В «Ночь музеев» галереи, выставочные залы и другие культурные точки работают в этот день ночью. В проекте участвуют сотни учреждений по всей Москве. Гостям не только дают возможность ходить и рассматривать экспонаты. Для них также готовят спецпроекты.

Чаще всего фестиваль проводят с 18:00 до полуночи. При этом в некоторые культурные учреждения пускают до 02:00.

«Ночь музеев» — акция, которая проводится во всем мире. Ее главная задача — продемонстрировать возможности и потенциал музеев, культурных пространств. В первый раз ее организовали в немецком Берлине в 1997 года. Затем традицию проводить акцию начали подхватывать другие страны.

В 2006 году к акции присоединились 11 музеев из Санкт-Петербурга. В 2007 году традицию подхватила Москва.

На сайте мэра Москвы сообщается, что акция «Ночь в музее», проводимая департаментом культуры мегаполиса, пройдет с 17 на 18 мая. В ней поучаствуют 170 площадок. Суммарно проведут примерно 600 мероприятий.

Интересные мероприятия в «Ночь в музее» пройдут в Московском зоопарке, Государственном музее обороны Москвы, в галерее «На Песчаной», в Государственном Дарвиновском музее, в Мемориальном музее А. Н. Скрябина, галерее Ильи Глазунова и других московских культурных площадках.