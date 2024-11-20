Фестиваль национальных культур прошел в Королеве

В Королеве в университете им. А. А. Леонова прошел фестиваль национальных культур. Главный приз завоевала команда, представившая Армению. Приз зрительских симпатий достался команде, рассказавшей о традициях России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках фестиваля студенты разделились на группы, каждая из которых представляла определенную республику или страну, среди которых — Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Грузия, Узбекистан, Адыгея.

К фестивалю участники готовились заранее. Каждая команда записала видео-визитку, посвященную стране или республике. В начале фестиваля ребята провели ярмарку, на которой представили национальные блюда разных народов, изделия ручной работы, картины, открытки. Следующим этапом стал творческий, для него команды подготовили традиционные костюмы, музыкальные номера с национальными танцами, песнями и даже игрой на музыкальных инструментах. Цель — познакомиться с богатыми традициями и обычаями разных культур.

В конце фестиваля выбрали самую яркую и творческую группу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.