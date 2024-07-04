Фестиваль настольных игр «Единство без преград» прошел в Коломне

4 июля в Коломне состоялся областной фестиваль настольных игр «Единство без преград» для инвалидов, в том числе с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата среди полустационарных реабилитационных центров Подмосковья. В мероприятии приняли участие 8 команд. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Фестиваль настольных игр был организован комплексным центром социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» с целью популяризации настольных игр как метода социальной реабилитации, расширения кругозора и круга общения, повышения коммуникативных качеств участников игры.

Командам было предложено принять участие в семи на сегодняшний день самых популярных настольных играх, где были выявлены самые активные и дружные команды. По результатам игры все команды были отмечены дипломами и награждены памятным подарками.

Фестиваль был наполнен интересными впечатлениям, яркими эмоциями и прошел в теплой и дружественной атмосфере. Помимо игровой программы, получатели социальных услуг, активные участники команд, представили свои концертные номера, а кульминацией праздника стала ознакомительная экскурсия по Коломенскому кремлю для всех участников фестиваля.

«Действительно, независимо от физических возможностей, нет никаких преград, чтобы вместе, весело и с пользой провести время», — подчеркнул директор социального центра «Коломенский» Юрий Кузин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал Воробьев.