Фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове» начнется 13 июля в Подмосковье

В музее-заповеднике «Мураново» в округе Пушкинский 13 июля начнется фольклорный фестиваль «Сенокос в Муранове». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили ярмарку ремесленных изделий и товаров народных промыслов. Атмосферу народной культуры создадут выступления фольклорных коллективов Москвы и Подмосковья. В частности, свое творчество представят солисты Московской областной филармонии и Государственный академический оркестр солистов Московской областной филармонии «Русские узоры». Также для участников фестиваля организуют народные игры и мастер-классы. Так, в этом году пройдут занятия по декорированию предметов в технике декупаж, керамике с отминкой растений, росписи пряников, созданию текстильных и деревянных игрушек, изделий из полимерной глины и другим направлениям творчества.

В рамках фестиваля состоится литературная программа, где пройдут встречи и чтения, а также книжная ярмарка в усадебном парке. Помимо этого, состоится встреча с членом союза детских и юношеских писателей, а также с писателем, публицистом и автором статей и книг по истории старообрядчества.

Ключевым событием праздника станет покос травы на Барском лугу усадьбы.

Фестиваль завершится 14 июля 2024 года. Подробности — на сайте музея.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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