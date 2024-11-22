Фестиваль народного творчества «Лучшие. Народные. Наши» состоялся в Люберцах

Областной фестиваль русского народного творчества «Лучшие. Народные. Наши» прошел во дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«В фестивале приняли участие 14 лучших коллективов из Лобни, Одинцова, Истры, Подольска, Красногорска, Наро-Фоминска, Орехово-Зуева, Серпухова, Люберец. Благодарю участников за сохранение русской культуры, передачу традиций подрастающим поколениям — это особенно ценно сейчас, когда наша страна ведет борьбу с неофашизмом в рамках специальной военной операции!» — отметил Владимир Волков.

Фестиваль познакомил гостей с различными видами народного творчества: музыкой, танцами, обрядовыми песнями, промыслами. Коллективы-участники имеют звания: «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации», «Народный», «Образцовый».

В завершении все участники спели хором русскую народную песню «Калинка».

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