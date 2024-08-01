Фестиваль «Музей под звездами» пройдет в Серпухове 10 августа

10 августа во дворе Серпуховского историко-художественного музея пройдет традиционный фестиваль, посвященный синтезу искусств «Музей под звездами». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году мероприятие носит имя «Контрасты. Маковские» и приурочено к завершению выставки «Маковские. Константин и Владимир». Тема контрастов была выбрана неслучайно — те, кто побывал на выставке или знаком с творчеством художников, знают, как разительно отличаются их произведения, несмотря на то, что братья творили в одно время и получили одинаковое образование. Тематика их картин контрастирует и вызывает противоположные мысли и эмоции. Контрасты, окружающие нас во всех сферах жизни, станут основной линией фестиваля.

Задачей фестиваля является популяризация искусства. Для этого музейные пространства выводят под открытое небо, рассказывая о шедеврах музея в новом, нестандартном формате и объединяя изобразительное искусство с музыкой, танцем, театром.

В программе фестиваля интерактивные точки, фотозона, лотерея, ярмарка мастеров и концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы и солисты города: образцовая танцевальная студия «Сильфида», музыкальная студия «Маэстро» и другие коллективы. Хедлайнерами вечера станут джазовый ансамбль солиста Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Федора Андреева и российская джазовая певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница лирического сопрано Светлана Сорокина. Музыканты выступят с программой «Добрый вечер».

Начало в 18:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.