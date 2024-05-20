Концепция фестиваля — показать все разнообразие сценических трактовок произведений великого писателя. Для этого в Мелихово собираются театры из разных стран с постановками абсолютно любых жанров. Спектаклем-открытием фестиваля стала постановка театра «Чеховская студия» музея-заповедника А. П. Чехова «Вишнёвый сад», поставил которую японский режиссёр Матои Миура, основатель театра «Читен» в Киото. Я очень рад приветствовать на чеховской земле российские и зарубежные коллективы. Посмотреть на работу японского режиссера к нам приехал Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в России Акира Муто» — сказал Собакин.

Японский режиссер Матои Миура делится, что всегда мечтал поставить спектакль по произведениям А. П. Чехова, и сейчас его желание сбылось. Это третья его работа в России.

«Трудно представить, насколько Чехов популярен в Японии. Еще школьником я прочел все его произведения. И 30 лет назад я и представить не мог, что буду здесь, в Мелихово, и буду режиссером-постановщиком спектакля великого последнего произведения Чехова „Вишневый сад“. Очень благодарю за предоставленную возможность, потому что это очень важное событие в моей жизни. Я работал с театрами в Москве и Санкт-Петербурге, и везде хотел поставить Чехова. Лишь встретившись с директором музея-заповедника А. П. Чехова „Мелихово“ Анастасией Журавлевой, я смог исполнить свое желание», — рассказал Матои Миура.

В программу «Мелиховской весны-2024» вошли постановки по произведениям А. П. Чехова или о Чехове. Помимо них, в рамках программы «Чехов+» в этом году к участию приглашены театры со спектаклями по произведениям А. С. Пушкина, чей 225-летний юбилей в этом году отмечает весь мир.

Российские и зарубежные коллективы принимают участие в фестивале. За 23 года истории фестиваля сыграно более 330 спектаклей. На «Мелиховской весне» побывали 192 театра из 90 городов и 22 стран.

Фестиваль продлится с 17 по 26 мая. Возрастной рейтинг зависит от постановки.

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