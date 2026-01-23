Фестиваль «Малевич» из Подмосковья получил премию «РУПОР» в Санкт-Петербурге

Фестиваль современной культуры «Малевич», прошедший в Одинцовском округе 30 и 31 августа, стал лауреатом международной премии коммуникационных практик в области туризма «РУПОР», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Финал XV Евразийского Ивент Форума (EFEA) и церемония вручения премии «РУПОР» состоялись 20–21 января в Санкт-Петербурге. В конкурсе участвовали 80 проектов из 31 региона России и стран СНГ. Лауреатами стали 45 проектов из России, Беларуси, Кыргызстана, Южной Осетии и Узбекистана.

Фестиваль «Малевич» занял третье место в номинации «Культурно-просветительские проекты». В этой категории также были представлены проекты «Матрешка Москвы» Московского метрополитена, «Искусство + AI» СБЕРа, иммерсивный медиафестиваль «Снято. Много. Хорошо» и проект «Ярославское конвеншн бюро» из Рыбинска.

Фестиваль прошел в парке Малевича в Одинцовском городском округе и собрал более 30 тысяч посетителей. В программе были премьера арт-объекта Николая Полисского «Супрематический лес», перформативные практики, лекции, мастер-классы для детей и концерты известных музыкантов.

Организатором выступила автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков», куратор проекта — бюро «Никола-Ленивец». Фестиваль поддержало министерство культуры и туризма Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.