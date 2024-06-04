Фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота» пройдет в столице с 5 по 9 июня

Тверская площадь, Тверской бульвар и Патриаршие пруды в столице с 5 по 9 июня станут местом проведения фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота». Любители стильных образов смогут познакомиться с последними модными тенденциями, узнать больше о новинках российских дизайнеров и всей фэшн-индустрии, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских мероприятий «Московские сезоны».

Гости мероприятия получат практические советы от ведущих экспертов в мире моды, понаблюдают вживую за работой специалистов и оценят результаты на гранд-дефиле, которое состоится 6 июня. Здесь же можно купить лучшие товары для современных образов.

Бьюти-штаб для выпускниц на Тверской площади

Особое внимание уделят выпускницам. Бьюти-штаб с лабораторией ароматов откроется на Тверской площади. Более 1500 девочкам помогут собрать идеальный образ для выпускного вечера. Для них будут работать мастера по прическам, визажисты, стилисты. Также состоятся мастер-классы по изготовлению мини-букетов, подвесок для сумок, авторских духов. О модных образах со сцены расскажут бьюти-блогеры и известные представители фэшн-индустрии.

Что касается образовательной части фестиваля, для гостей подготовили лекции о содержимом косметички «Всегда с тобой», о борьбе с высыпаниями на лице «SOS-средства», о диетологии «Здоровая кожа» и о визаже «Вечерний макияж». Посетители смогут протестировать косметологическую продукцию российских брендов.

Фэшн-маркет на Тверском бульваре

Продукция 50 компаний будет представлена с 5 по 9 июня. Здесь можно приобрести аксессуары на любой вкус, получить консультацию специалистов и подобрать косметику.

На площадке будут работать детская зона, зона отдыха, настольных игр, занятий спортом, лаунж с пуфиками и лекторий, где будут проводить практические занятия мастера визажа. Модные скетчи и летние пейзажи на мольбертах можно будет нарисовать во время пленэра.

Модный маршрут на Патриарших прудах

Эта программа пройдет 6 июня. В 17:00 здесь стартует Beauty Night Out, а с 18:00 до 22:30 территория на Малой Бронной, переулках Малый Козихинский, Ермолаевский, Малый и Большой Патриаршие превратится в пеший маршрут. В программе примут участие около 50 бьюти-пространств и ресторанов. Гостей ждет экспресс-укладка и макияж для глаз, сессии с астрологом, тарологом, DJ-сеты.

Самым долгожданным событием вечера станет гранд-показ, в котором примут участие более 100 моделей и выпускницы 2024 года. Шоу начнется в 21:00. Девушки покажут коллекцию выпускных нарядов от лучших дизайнеров.