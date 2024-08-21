Фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты» продолжается в Балашихе

24 августа на территории арт-квартала «Фабрика1830» в Балашихе состоится главное арт-событие лета — Арт-фест «Энтузиасты» в рамках одноименного фестиваля креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостям предложат раскрасить пианино в траве и послушать, как оно звучит, подготовить деревянных рыбок к плаванию по забору, создать коллаж-портрет Балашихи и театральные костюмы к спектаклю, нарисовать балерин. Также посетителей ждет насыщенная концертная и танцевальная программа. А в завершении будет запущен кораблик «Мечта».

В программе Арт-феста выставка работ художников «Мы все из Балашихи», роспись пианино и концерт пианиста с участием вокалистки и танцовщиц, создание арт-объектов в виде рыб из Пехорки, музыкальный концерт, пленэр для художников с балетными танцовщицами в качестве моделей, создание кораблика «Мечта», мастер-классы, различные творческие мастерские и многое другое. В мастерской робототехники у детей от 5 лет будет возможность собрать необычную светящуюся открытку, которую можно подарить своим любимым. Также юных посетителей ждет игра в лазертаг от клуба «5 уровень».

Гостям фестиваля предложат совместно создать фотозону из цветов «Коллективный коллаж». Для этого надо будет выбрать из выданного материала свой цветок, вырезать его и положить в специальную коробку. Организаторы соберут из цветов специальную сцену, на фоне которой любой желающий сможет сделать оригинальное селфи.

На протяжении всего дня будут работать арт-маркет работ художников и дизайн-маркет товаров ручной работы.

Начало программы в 15:00. Вход свободный. Подробности можно узнать на сайте мероприятия.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Балашиха.

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