Фестиваль-конкурс «Сыграем песню русскую» пройдет в Клину 11 октября

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11 октября в Клину стартует традиционный фестиваль-конкурс народно-певческого искусства «Сыграем песню русскую!». Мероприятие пройдет в здании Клинской ДШИ им. П. И. Чайковского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие состоится в 18:00, фестиваль откроется концертом Северного русского народного хора из Архангельска. 12 октября пройдут конкурсные прослушивания, которые начнутся в 10:00 и завершатся в 17:00.

В состав жюри войдут заслуженные артисты РФ, а также преподаватели ведущих учебных заведений культуры. Сразу после конкурсной программы гостей ждут творческие мастер-классы и фольклорная вечерка в фойе школы искусств. В 18:00 состоится церемония награждения победителей, за которой последует гала-концерт.

Участие в нем примет заслуженный коллектив народного творчества — Ансамбль народного танца «Твой успех» из Курска.

13 октября фестиваль завершится выступлением Московского казачьего хора. Концерт пройдет в амфитеатре Сестрорецкого парка и начнется в 12:00. Вход на все мероприятия свободный.

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