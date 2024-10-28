Фестиваль-конкурс «Покровский хоровод 2024» состоялся в ДК «Победа» Раменского

26 октября 2024 года во Дворце культуры «Победа» Раменского округа был яркий и насыщенный день. Здесь собрались более 20 коллективов, 40 солистов и дуэтов. Было проведено 70 конкурсных номеров, сыграно более 120 музыкальных произведений. Конкурс прошел в 3 отделения, сообщила пресс-служба администрации городского округа

В ДК «Победа» народная песня звучала на протяжении 9 часов. Фестиваль-конкурс направлен на выявление лучших творческих коллективов и творчески одаренных исполнителей в области народно-певческого искусства. На момент фестиваля-конкурса было подано 75 заявок — это более 300 участников. ДК «Победа» приняла гостей из разных уголков Московской области: Сергиев Посад, Лобня, Видное, Воскресенск, Коломна, Люберцы, Раменское, Жуковский, Бронницы, Щелково, Ногинск, Электросталь, Котельники, Москва.

Команду жюри возглавила Народная артистка РФ, солистка ГБУК «Москонцерт», профессор кафедры «Народное пение» ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова, эксперт проекта «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1» Крыгина Надежда Евгеньевна.

ГРАН-ПРИ конкурса присвоен Народному коллективу хору «Русская песня», руководитель Середенко Т.Е., концертмейстер Середенко В.П.

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