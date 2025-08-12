Фестиваль керамики пройдет в Подмосковье 16 августа

сегодня в 13:00

16 августа в селе Речицы, Раменский м. о., состоится фестиваль мастеров гжели «ГжельФест». Праздник керамики будет проходить уже в четвертый раз. В этот день улица Художника станет единой мастерской под открытым небом, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Праздничная программа начнется с выставки-ярмарки работ «Союз гжельских мастеров» и открытия вернисажа керамики «ГжельФест». Посетители увидят уникальные коллекционные предметы и авторские работы. Участники фестиваля покажут гостям весь процесс создания керамических изделий: от формовки глины до заключительного декора. Одним из главных событий фестиваля станет уличный обжиг керамики.

Для детей подготовлена отдельная программа с тематическими мастер-классами и конкурсами.

Самыми зрелищными экспонатами на фестивале будут старинный трактор и ретроавтомобиль, отреставрированные местным мастером-художником.

В концертной программе примут участие артисты сборного духового оркестра музыкального центра «Лейтмотив» и ансамбль баянистов «Русский тембр» Московской областной филармонии.

Раменский историко-художественный музей представит экспозицию о многовековой истории искусства Гжели.

Вход свободный. 0+

Начало праздника в 13:00

Адрес: Московская область, Раменский м. о., с. Речицы, ул. Художника.

Организаторы фестиваля: Союз гжельских мастеров при поддержке администрации Раменского муниципального округа.

