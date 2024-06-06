Фестиваль к юбилею Пушкина в Бронницах состоится 8 июня

В парке «Бронницкий луг» в городском округе Бронницы 8 июня пройдет фестиваль «Пушкиниана», посвященный 225-летию со дня рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках программы будет организована выставка, посвященная Пушкину. Также гости мероприятия смогут посетить лекцию, на которой узнают много интересных фактов о поэте.

Помимо этого, в парке состоится шахматный турнир, творческие мастер-классы, краеведческие тесты и праздничный концерт. Украшением фестиваля станет рисование мурала — настенной росписи, произведения стрит-арта. Также посетители смогут посетить мастер-класс игры на барабанах.

Начало программы в 12:00. Вход свободный. Подробности на главном туристическом портале Подмосковья. 0+

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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