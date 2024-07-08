Х фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет 17 и 18 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году на фестивале будут работать сразу две сцены, на которых свое искусство покажут как известные джазмены, так и музыканты других направлений с джазовыми программами. Среди хедлайнеров — Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Алексей Гуськов, Полина Гагарина со специальной программой, L’One (Jazz Set), также на фестивале выступит проект Four Brothers, Трио Тони Карапетяна & Ах Астахова и многие другие.

Фестиваль «Jazzовые сезоны» уже несколько лет подряд входит в десятку лучших джазовых опен-эйров России.

«В 2024 году «Jazzовые сезоны» отмечают свой первый большой юбилей — 10 лет. Мы приготовили множество сюрпризов для наших гостей. На фестивале будут работать сразу две сцены. Впервые на открытой сцене в Горках мы представим театрально-музыкальный спектакль: вместе с актером Алексеем Гуськовым и Московским джазовым оркестром покажем наш «Джаз от первого лица», посвященный столетию российского джаза. Также со специальными программами на Фестивале выступят артисты, которых зрители не привыкли видеть в джазовом амплуа — Полина Гагарина и L’One. Всех секретов пока не раскрываем, но обещаем, что устроим настоящий праздник для всей семьи. Очень символично, что самый атмосферный семейный джазовый фестиваль страны празднует свой 10-летний юбилей в Год семьи. Будем рады встречи с нашими дорогими зрителями 17 и 18 августа в Горках Ленинских», — отметил художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

За 10 лет существования стало традицией приходить на «Jazzовые сезоны» всей семьей. Здесь царит особая атмосфера, которую создают природный ландшафт, старинная усадьба, летняя погода и джазовая музыка в исполнении мастеров мирового уровня. Помимо насыщенной музыкальной программы, гостям фестиваля предложат поучаствовать в мастер-классах по игре на музыкальных инструментах и живописи. Посетителей также ждут спортивные активности, маркет и многое другое.

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