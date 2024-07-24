Фестиваль-ярмарка выходного дня «Счастливая Семья» пройдет 27 и 28 июля в Истре

Каждый может найти что по душе, организована масса площадок от партнеров и на всех локациях праздника розыгрыши призов и подарков от российского производителя канцтоваров.

Сеть фитнес клубов будет располагаться на двух локациях. Это главная площадка, где тренеры клуба проведут тренировки и расскажут о различных методиках в тренинге. На второй локации вдали от шумных мест — занятия по йоге.

Мотопарк выставит часть своего мотопарка: квадроциклы, мотоциклы и багги. Будет рассказано о трассах в мотопарке о Детской Юношеской Школе и про все нюансы обращения с техникой.

Магазин автозвука выставит проектные автомобили с качественной аппаратурой, а также продукцию своего магазина.

Игровая кондитерская расскажет о своей деятельности в сфере детских развлечений, проведет большое количество мастер классов для детей и взрослых.

Союз многодетных семей «Все вместе» расскажет о себе, проведет большое количество мастер-классов, будет заниматься различной благотворительной деятельностью.

Движение Первых и Юнармия проведут большое количество своих мастер-классов патриотической направленности.

Фестиваль выходного дня 27 и 28 июля на территории молодежного центра «МИР».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.