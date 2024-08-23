Фестиваль-ярмарка «Перевицкий Торжок» пройдет в Луховицах 24 августа

Два крупных мероприятия пройдут 24 августа на территории поселка Фруктовая городского округа Луховицы. Его жители и гости смогут посетить фестиваль-ярмарку «Перевицкий Торжок», а затем побыть на Дне поселка «Люблю тебя, любимая Фруктовая моя». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатором выступает местный центр культуры и досуга при поддержке администрации городского округа Луховицы. Местом действия станет поселковый стадион.

Фестиваль-ярмарка начнется в 13:00. Его программа включает в себя работу батутов и детского городка, площадки с аквагримом, выступления творческих коллективов. Посетители смогут пройтись по ярмарке и купить сельскохозяйственную продукцию и разные угощения, предметы декоративно-прикладного творчества.

День поселка Фруктовая начнется в 16:00 с торжественной части. Праздничную программу продолжат краски холи в 17:00 и дискотека в 19:00.

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