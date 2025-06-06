Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Жуковском

8 июня в городском парке Жуковского пройдет отборочный этап фестиваля современного танца под руководством Егора Дружинина «Город танцует в парках», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На летней эстраде выступят 10 танцевальных коллективов из Жуковского, Ленинского и Лыткарино. Начало мероприятия в 20.00. Вход свободный.

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» третий год подряд проходит в парках Подмосковья. Фестиваль открылся 17 мая большим концертом в центральном городском парке города Королева. 18 мая стартовал отбор участников среди танцевальных команд и солистов из Подмосковья. Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и областных отборочных этапов.

Подробная информация о фестивале доступна на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе фестиваля в соцсети ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.