Фестиваль «Город танцует в парках» приглашает на концерты в парки Подмосковья 21 июня

21 июня в парках Московской области пройдут очередные концерты III Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под художественным руководством заслуженного артиста РФ, хореографа Егора Дружинина. Главный организатор фестиваля — АНО «Московская областная дирекция по развитию парков», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 12:00 концерт начнется в Центральном парке Ногинска, затем в 16:00 в парке «Авангард» Электростали. Вечерний концерт пройдет в 20:00 в парке «Меленки» Павловского Посада.

Танцевальные команды и солисты из Подмосковья примут участие в конкурсной программе. Оценивать выступления вместе с Егором Дружининым будет хореограф и танцовщик Леша Карпенко.

Также зрителей и участников ждет концертная программа артистов-участников телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Виталий Уливанов, Юля Косьмина, Сергей STK, Галина Горбунова, Алексей Мечетный и другие. Ведущая концертов Юлия Костюшкина.

Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов.

Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе ВКонтакте

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.