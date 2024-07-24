Фестиваль джаза прошел в Звенигороде

сегодня в 15:49

В концерте приняли участие молодые талантливые участники телевизионных шоу, концертов в ведущих джазовых клубах России, победители престижных джазовых фестивалей.

Открыл концертную программу 22-летний Нестор Смышляев с трио OFOK REEM. С детства слепой музыкант участвовал в благотворительной программе «Тысяча городов России». Сейчас Нестор Смышляев — солист Всемирного хора ЮНЕСКО, лауреат конкурсов «Рояль в джазе» и стипендиат фондов Владимира Спивакова и Дениса Мацуева «Новые имена».

Пианист окончил академию джаза Игоря Бутмана с отличием, виртуозно играет на клавишных инструментах, подбирает музыку и создает аранжировки.

В звенигородском фестивале также приняли участие квартет Александра Косика и группа Acoustic Jazz Quartet.

«Молодые исполнители неоднократно становились лауреатами международных и отечественных конкурсов. Завершила программу в Звенигороде участница 11-го сезона главного вокального конкурса страны «Голос» Анастасия Капрельян, которая поет и играет на трубе», — рассказал ведущий концертной программы, преподаватель академии джаза Максим Макушев.

Пианистка квартета Acoustic Jazz Quartet Елизавета Савченко отметила, что в Звенигороде артистам понравилась публика.

«Нас тепло принимали. Мы периодически устраиваем такие уличные концерты в разных городах Подмосковья. Делаем свои авторские аранжировки, обычно выступаем с солисткой без ударных, но сегодня в нашем квартете — барабанщик», — отметила Елизавета Савченко.

Артисты Acoustic Jazz Quartet — лауреаты конкурсов «Мы из джаза», Gnesin jazz и конкурса-фестиваля Moscow jazz fest.

Преподаватель академии джаза и руководитель духового ансамбля New Life Brass Максим Макушев добавил, что выступление на уличной сценической площадке — удачный формат для джазового фестиваля. Концерт в парке продолжался весь день, мероприятие посетило более 200 жителей и гостей Звенигорода.

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