Фестиваль джаза и мероприятия в парках Подольска посетили около 15 тыс человек

В парках Подольска 17 и 18 августа прошла насыщенная программа, мероприятия посетили около 15 тыс. человек. Для посетителей организовали игровые программы, мастер-классы, спортивные соревнования, лекции, рукодельные мастерские, а также открытые тренировки по танго и фаер-шоу, сообщает пресс-служба администрации округа.

Порядка 5 тыс. человек посетили фестиваль «Лето.Музыка.Джаз» в парке имени Виктора Талалихина. Он проходит уже второй год подряд. Прозвучали песни разных лет, написанные известными композиторами.⁣⁣ В концертной программе приняли участие «Агафонников-Бэнд» под руководством пианиста и композитора Владимира Агафонникова, квинтет Владимира Богатова, квинтет Сергея Головни.

⁣⁣"Мы счастливы, что нас позвали, для нас большая удача сегодня быть здесь и порадовать зрителей», — сказала солистка квинтета Владимира Богатова Алена Шарыгина.

Посетителей парка на входе встречали артисты на ходулях и создавали атмосферу праздника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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