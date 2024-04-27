Фестиваль для поклонников азиатской поп-культуры проведут в Москве

В 2024 году социальная сеть «ВКонтакте» проведет еще один Фандом Фест — фестиваль для фанатов поп-культуры. Мероприятие состоится в Москве, сообщает пресс-служба соцсети.

Фандом Фест пройдет 14–15 сентября на главной сцене Main Stage. Этот фестиваль — праздник для всех поклонников азиатской культуры. Гости смогут окунуться в мир кино, сериалов, книг, комиксов и насладиться танцами в стиле k-pop cover dance.

Организаторы Фандом Феста также предоставят посетителям площадку для творчества и самовыражения. На мероприятии соберутся косплееры, писатели и художники, чтобы поделиться своими работами и вдохновить других.

В 2024 году мероприятие пройдет во второй раз. Дебютный Фандом Фест состоялся в 2023 году и собрал более 10 тыс. гостей.