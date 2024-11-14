Фестиваль «Дары осени» пройдет в Лобне 16 ноября

В Центральном парке Лобни 16 ноября состоится фестиваль «Дары осени». Мероприятие пройдет по трем направлениям: поделка из осенних материалов, блюдо из даров осени и наряд с использованием осенних мотивов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников ожидают памятные дипломы, а для самых лучших — организаторы подготовили специальные призы.

Также 16 ноября в Центральном парке пройдет забег проекта «5 верст». Днем в павильоне парка состоится выставка работ членов союза пенсионеров, а вечером ретро-дискотека — «Молоды душою», 18+.

В парках городского округа Лобня регулярно проводятся мероприятия для взрослых и детей. Минувшим летом по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Центральном парке Лобни завершилась реконструкция.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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