Фестиваль «Чеховский день» пройдет в Звенигороде 26 июля

В субботу, 26 июля, в парке Звенигорода состоится фестиваль «Чеховский день», посвящённый творчеству знаменитого писателя, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Гостей ждут чтение пьес и рассказов, экскурсия-прогулка по чеховским местам, русские романсы из арий из опер. В 15:30 начнется конкурс — дефиле «Дама с собачкой», а в 16:00 зрители увидят спектакли «Жених и папенька» и «Медведь», а также выступление Московского областного государственного академического театра балета «Русский балет».

Также в программе мастер — классы для детей и взрослых, открытый микрофон, игры на свежем воздухе «Чеховский гамбит», фотозона «Загородная пастораль», арт-площадки и ярмарка, а знатоки творчества Чехова смогут попробовать свои силы в викторине по жизни и творчеству писателя.

Торжественное открытие праздника запланировано на 14:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.