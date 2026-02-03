Фестиваль «Богородские умельцы» пройдет 8 февраля в Центральном парке Ногинска

Фестиваль народного творчества и ремесел «Богородские умельцы» состоится 8 февраля в Центральном парке Ногинска. Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, концерт и лекции, сообщает пресс-служба администрации Богородского городского округа.

В Центральном парке Ногинска 8 февраля пройдет фестиваль народного творчества и ремесел «Богородские умельцы». Мероприятие начнется в 12:00 и будет открыто для всех желающих.

В программе фестиваля — праздничная ярмарка, кулинарные и творческие мастер-классы, концертная программа, лекции и другие активности. Организаторы подготовили развлечения для гостей всех возрастов.

В течение недели в парках Богородского округа также пройдут занятия по живописи и скульптуре, тренировки по спортивно-бальным танцам, занятия по нейрофитнесу, спортивные мероприятия и детские творческие программы. Завершит неделю литературно-музыкальный проект «АРТ гостиная» и концерт группы «3500» в камерном зале Центрального парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.