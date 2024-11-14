Фестиваль анимации «Пластилиновая ворона» прошел в Егорьевске

В первый год работ было всего 9, сегодня количество выросло до 160. Растёт и число городов-участников. В прошлом году фестиваль приобрёл статус областного, однако заявки присылают мультипликаторы не только из Подмосковья. Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Кинешма, Иваново, Тула — взрослые и дети с удовольствием демонстрируют любовь к этому виду искусства. Растёт и количество партнеров фестиваля, среди которых администрация округа и региона местные предприятия, Госавтоинспекция и другие.

Во Дворце культуры им. Конина состоялось награждение победителей. Участников фестиваля также ждали разнообразные активности, аниматоры в костюмах мульт-персонажей, игры и мастер-классы в фойе, выставки работ мастеров. Гости делали мультфильмы, знакомились, обменивались впечатлениями. Среди интересных работ выделили мультфильм, созданный нейросетями, а также мультфильм в технике валяния, которой практически нигде не обучают — он поступил из Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова, который прислал немало работ на конкурс, выступив также с мастер-классом в ДК.

«Лучший сценарий», «Лучший герой», «Экскурсия по стихам и сказкам Эдуарда Успенского», «За чистый мир», «Про „Победу“» — все это номинации и темы для мультфильмов, которые вдохновляли участников в этом году. Кстати, среди новшеств этого года — шоколадные вороны в стиле известного мультфильма, которые Егорьевская кондитерская фабрика «Победа» изготовила специально для победителей фестиваля.

Ну и, конечно, радовали творческие номера егорьевских коллективов. Яркие костюмы, знакомые песни из мультфильмов создавали атмосферу радости и детства, а традиционным, ожидаемым и тёплым завершением стала песня из мультфильма «Пластилиновая ворона» в исполнении постоянного гостя фестиваля Григория Гладкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.