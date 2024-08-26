Фестиваль альтернативной музыки пройдет в Ступино в День города (12+)

В воскресенье, 31 августа, в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в парке имени Николая Островского в Ступино состоится молодежный фестиваль «Мосты», посвященный Дню города. Организаторы обещают насыщенную программу, которая объединит музыку, искусство, спорт и благотворительность (12+).

Музыкальная сцена фестиваля расположится у танцверанды и станет площадкой для выступлений местных музыкантов. Живую музыку представят такие группы и исполнители, как Павел Потапов, Castaway Angels и Пьянству Boy’s & Nastya.

Спортивная зона на территории скейт-парка порадует любителей экстрима соревнованиями по трюковому самокату в двух категориях: «Новички» и «Любители». Все желающие смогут испытать свои силы и продемонстрировать свои навыки.

Интерактивные площадки позволят каждому участнику найти занятие по душе. Гости смогут попробовать свои силы в кастомизации шопперов, росписи по телу, создании аромапарфюма и силовых состязаниях. Особой популярностью, несомненно, будет пользоваться аттракцион внедорожников.

Отдельное внимание организаторы уделили благотворительности. В пространстве «СВОих не бросаем» все желающие смогут внести свой вклад в поддержку участников специальной военной операции.

Здесь пройдут мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению армейского «Сухого душа», талисманов и оберегов, а также сборка-разборка оружия. Кроме того, будет организован сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области.

Начало фестиваля в 15:00 у танцверанды. Соревнования по трюковому самокату стартуют немного раньше в 14:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.



