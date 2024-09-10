Федоскинская фабрика представит работы на ярмарке современного искусства BLAZAR

Работы Федоскинской фабрики миниатюрной живописи округа Мытищи будут представлены на ярмарке современного искусства BLAZAR. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На ярмарке зрители смогут ознакомиться со шкатулками, на которых изображены сюжеты Шкатулки с сюжетами Натали-Кейт Пангилинан. Они выполнены в технологии лакового промысла и в известном федоскинском оформлении — лаковой миниатюре на черном фоне с красным внутренним убранством.

Федоскинская миниатюра — это народный художественный промысел, родиной которого является Подмосковье. При создании федоскинской миниатюры используются масляные краски, которые наносятся в несколько слоев. Под них помещают светоотражающие материалы, чтобы добиться особого свечения картинки.

Ярмарка BLAZAR была основана в 2020 году и впервые прошла в Музее Москвы как спецпроект VII Международной биеннале молодого искусства. С тех пор она стала важной площадкой для представления талантливых молодых художников и широко известна своим разнообразием и качеством.

Ярмарка BLAZAR в 2023 году достигла новых высот, представив более 80 независимых художников и привлекая более 20 тыс. посетителей за пять дней работы. В рамках ярмарки было продано более 800 работ молодых художников, подтверждая значимость и востребованность этого важного культурного мероприятия.

В этом году будет представлена секция искусства с независимыми художниками, стендами галерей из разных городов, а также творчество художников в секции цифрового искусства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.