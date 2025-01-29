Федор Бондарчук ушел из «Ленфильма»

сегодня в 22:29

Режиссер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм» из-за занятости в других проектах, сообщает «Интерфакс» .

По словам официального представителя Бондарчука Марии Далакян отставка случилась еще в декабре 2024 года и согласована с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

По официальной версии, Бондарчук больше внимания хочет уделить своим проектам в Art Pictures Studio и «НМГ Студии».

Бондарчук работал в «Ленфильме» с 2012 года. Это — старейшая в России кинокомпания. Она была создана в 1918 году.