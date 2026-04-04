Фанаты «Винтаж» попросили вернуть средства за сорванный концерт в Казахстане

У представителей музыкального коллектива «Винтаж» попросили вернуть средства за билеты на концерт в казахстанской Астане. Фанатам якобы не рассказали заранее о том, что выступление переносится с одной площадки на другую, сообщает SHOT .

Сначала концерт «Винтаж» собирались провести в Конгресс-центре. Вместительность зала была 3,5 тыс. человек. Но продать столько билетов не удалось.

Организаторы перенесли концерт в зал одной из гостиниц с вместительностью до 800 человек. Однако фанатам, которые приобрели билеты, об изменениях не сообщили.

На фоне этого ряд слушателей пропустил концерт, а часть опоздала. Некоторые казахстанцы пожаловались, что в новом зале отсутствовали сидячие места. Некоторые фанаты приобретали билеты на них за 35 тыс. тенге (примерно 6 тыс. рублей). Помимо этого, в зале якобы был плохой звук.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.