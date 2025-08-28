Фанаты Надежды Кадышевой не поместились в Зеленом театре в Москве

Посетители концерта Надежды Кадышевой в Зеленом театре в Москве пожаловались на плохую организацию выступления. Билетов на концерт продали больше, чем вместимость площадки, сообщает Baza .

На входе люди выстроились в огромную очередь. Их запускали на территорию только через один проход. Некоторые попали на концерт с опозданием.

Фан-зону пришлось расширить, поскольку фанаты не помещались.

«Видимо, билетов продали просто огромное количество, и площадка не могла всех вместить», — поделилась одна из фанаток артистки.

Также на мероприятии, как утверждает Baza, были и «неадекватные» люди. У некоторых из них мог быть с собой алкоголь, поскольку личные вещи не проверяли. При этом билеты стоили по 5 тыс. рублей.