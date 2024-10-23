Фадеев ответил, что будет делать с Глюк’oZой

Продюсер Максим Фадеев ответил на мнение о его причастности к ситуации с певицей Натальей Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюк’oZа, которую оштрафовали на 5000 рублей за употребление наркотиков после задержания в Шереметьево. В своем Telegram-канале он опроверг, что сыграл роль в инциденте с артисткой.

По словам Глюкозы, до задержания не нее пожаловался «один влиятельный человек». После этого в Сети начало появляться мнение, что к проблемам певицы может быть причастен Максим Фадеев.

Продюсер сказал, что после задержания Чистяковой-Ионовой созвонился с ее супругом, который заявил о наличии «стопроцентных доказательств» причастности Фадеева к произошедшему. Сам же музыкант убежден, что никаких доказательств против него «не может по определению».

«Если был донос — должна быть подпись доносчика. Все свои высказывания я делал в публичной плоскости», — написал Фадеев.

Продюсер также заявил, что бренд Глюк’oZa принадлежит ему. По словам продюсера, он будет ждать публичных извинений от мужа Чистяковой-Ионовой и опровержений «намеков», если последний не предоставит ему доказательств его причастности к инциденту с певицей.

«Если этого так же не будет — я пойду в суд с целью запретить ей использовать псевдоним», — добавил Максим Фадеев.