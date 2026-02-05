Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил фабрику «Павлово-Посадский Шелк», где обсудил с руководством инновации и планы по созданию музея и запуску новых брендов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Балашов, первый заместитель главы Павлово-Посадского округа, ознакомился с работой фабрики «Павлово-Посадский Шелк». Предприятие, основанное Андреем Соколиковым в 1812 году, продолжает развиваться, сочетая исторические традиции и современные технологии.

Генеральный директор Корюн Айвазян провел экскурсию по производству, показав полный цикл создания тканей — от нити до готовой продукции. Фабрика выпускает инженерные ткани для промышленности, транспорта и безопасности, а также сохраняет выпуск портьерных, церковных тканей, гобеленов и скатертей. Предприятие является почетным членом Гильдии поставщиков Московского Кремля.

В ходе встречи обсудили планы по созданию музея истории фабрики, запуску бренда «PUTIN TEAM RUSSIA» и открытию фирменного магазина. Сергей Балашов отметил, что фабрика уверенно смотрит в будущее и остается важной частью промышленного и культурного наследия России.

