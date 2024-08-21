Ежегодный яблочно-книжный фестиваль пройдет в Коломне 7 сентября

7 сентября Коломна приглашает гостей на XII Международный яблочно-книжный фестиваль. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году тема фестиваля звучит как «Угощение садом». Она позволит погрузиться в чтение книг и «текста сада», любование прекрасными видами, вдыхание ароматов цветущих растений и плодов.

Фестивальная программа развернется на 15 городских площадках и будет включать в себя литературную, музыкальную, театральную и художественную части. Открытие состоится на главной сцене в сквере им. Зайцева объявлением о создании Фонда друзей Коломны.

Цель фонда — объединять людей, ценящих и любящих Коломну и готовых заботиться о ней для сохранения, возрождения и развития города.

На главной сцене фестиваля в сквере им. Зайцева пройдет открытая литературная студия, участниками и гостями которой станут журналист, писатель и прототип главного героя «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского Денис Драгунский; художник, писатель, лауреат премии «Русский Букер» за роман «Убить Бобрыкина» Саша Никоненко; актер, писатель, автор романа «Дни Савелия» Григорий Служитель; литературовед, издатель, руководитель «Редакции Елены Шубиной» Елена Шубина; а также авторы литературно-терапевтического аудиошоу «Базаров порезал палец», преподаватели образовательного проекта «Школа Seasons» культуролог и литературовед Борис Прокудин и психолог и арт-терапевт Филипп Жевлаков.

В сквере им. Гагарина на малой сцене состоятся встречи с детскими писателями Татьяной Карпеевой, Ирины Мошевой и искусствоведом Еленой Надеждиной.

Арт-павильон в сквере им. Зайцева приглашает на встречу с художниками. Художник-постановщик Нина Бисярина познакомит с техникой многослойной аппликации, а художницы Наталья Чобанян, Лена Скрипкина и биолог Ольга Яценко помогут создать ботанический атлас Коломны, используя различные техники искусства: гербарий, фотографию, рисунок, коллаж.

Театральная программа фестиваля включает в себя спектакли для детей и родителей, предлагающие поразмышлять на непростые темы: о взаимоотношении взрослого и ребенка, возвращении к своей семье и школьном буллинге. В афише этого года: «Приключения Человеткина» от театрального проекта «Играем книгу», сказка от Театра.DOC, а также трагикомедия о семечке от уличного театра из Санкт-Петербурга Vokrug.

В Издательском павильоне, который будет работать в сквере им. Зайцева, пройдут мастер-классы и презентации с героями детских книг. В книжном маркете в этом году принимает участие более 40 ведущих издательств. Также в сквере им. Зайцева будет работать слоу-фуд маркет, который предложит гостям продукты местного производства. Исследователь и популяризатор Александр Ермаков расскажет об овощах русского исторического огорода, а основательница Moscow Circular, эксперт по циклической экономике и устойчивому развитию Екатерина Егорова — о том, как локальные продукты могут помогать природе и бизнесу.

Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» примет у себя «Библиотеку наследия» с дискуссиями о садовом наследии и проведет «Городской обед» во дворе, где будут угощать плодами сада, варить варенье, обмениваться рецептами и воспоминаниями.

В музее-лаборатории «Шелковая фабрика» к фестивалю откроется выставка «Шелковый сад» об исследовании роли шелковых тканей в традиционной культуре России. В рамках выставки состоится презентация исследователя традиционного костюма, искусствоведа и куратора выставки Андрея Боровского «Медленное одевание».

Организаторы фестиваля — Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад», ООГО «Российский фонд культуры» и Фонд друзей Коломны при поддержке администрации городского округа Коломна.

Яблочно-книжный фестиваль в Коломне является победителем национальной премии «Моя Планета» в номинации «Туристическая инициатива», а фестиваль 2023 года занял первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства» на областном этапе Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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