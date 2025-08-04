Ежегодный фестиваль «Музей под звездами» пройдет в Серпухове 9 августа

9 августа в Серпуховском историко-художественном музее состоится ежегодный, восьмой по счету, фестиваль под открытым небом «Музей под звездами». Мероприятие традиционно проходит в начале августа во дворе особняка А. В. Мараевой, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В день фестиваля двор музея превращается в настоящий арт-уголок, где под открытым небом оживают шедевры музея, которые демонстрируются посетителям в нестандартном формате, а музыка вдыхает новую жизнь в произведения изобразительного искусства.

Каждый год для фестиваля выбирается новая, отдельная тема и свое уникальное название. В этом году мероприятие посвящено теме моря и носит название «Море и джаз», поскольку приурочено к флагманской выставке, которая проходит сейчас в здании Каретного сарая, «Море великих. От Айвазовского до Кандинского».

Морская тематика будет сопровождать гостей на протяжении всего вечера, а дополнит его живая музыка в исполнении джазового ансамбля Федора Андреева, солистка — Светлана Сорокина.

В рамках фестиваля также пройдут творческие площадки, мастер-классы, ярмарка мастеров. Партнеры музея подготовили для гостей праздника подарки.

Завершится фестиваль классикой советского кино — показом фильма «Человек-амфибия».

Начало фестиваля в 19:00.

Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.

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