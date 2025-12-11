Евгений Горенбург усомнился в эффективности рок-факультета при консерватории

Директор фестиваля «Старый новый рок» Евгений Горенбург заявил, что создание первого в России рок-факультета при консерватории не сможет воспитать выдающихся музыкантов, поскольку свободе творчества невозможно обучить в академических условиях, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Горенбург прокомментировал идею создания первого в России рок-факультета на базе консерватории. По его мнению, академическое образование не способно сформировать уникальных рок-музыкантов.

«Я думаю, речь идет об обучении неким азам музыкосложения, стихосложения. Потому что обучить свободе внутри себя невозможно ни классикой, ни джазового музыканта, ни рок-музыканта», — пояснил Горенбург.

Он отметил, что создание кафедры, посвященной року, может быть оправдано, учитывая вклад этого жанра в музыкальную культуру, однако считает, что между консерваторией и такими музыкантами, как Джимми Хендрикс, существует большая разница.

Горенбург добавил, что не планирует преподавать на новом факультете на постоянной основе, но готов провести мастер-класс по организации мероприятий.

«Я — плохой преподаватель. Я не считаю для себя возможным что-то преподавать, поскольку сам постоянно учусь, открывая для себя абсолютно неведанные горизонты», — отметил он.

Также Горенбург объявил дату и место проведения первого за шесть лет фестиваля «Старый новый рок». Мероприятие состоится 12 января в ЦК «Урал», вход будет свободным по предварительной регистрации. На участие уже подано 80 заявок, а отбор групп проводит экспертная комиссия, в которую вошли известные музыканты и организаторы. Количество сцен для выступлений определят после завершения отбора, всего в ЦК «Урал» четыре сцены.

